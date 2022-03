Anzio, il sindaco De Angelis sulle dimissioni di Maranesi

“Ringrazio il Consigliere Comunale, Marco Maranesi, per il lavoro svolto come Presidente della Commissione Bilancio e per aver evidenziato la correttezza dell’operato di questa Amministrazione. Siamo assolutamente certi, infatti, degli atti che abbiamo adottato e del grande lavoro svolto nell’esclusivo interesse della nostra Città. Allo stesso tempo ringrazio il Consigliere Maranesi per le sue dure contrapposizioni, nella precedente Consiliatura, a favore della gestione pubblica del porto, nella razionalizzazione delle spese dell’Ente e per l’ottimale e trasparente gestione di importanti servizi, come la refezione scolastica e la raccolta differenziata”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alle dimissioni del Consigliere Comunale, Marco Maranesi, protocollate questa mattina in Comune.