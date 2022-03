Nettuno, Capolei: “Pianetti approvati entro 15 giorni. Attacchi strumentali all’amministrazione”

“Oggi in Consiglio regionale abbiamo fatto prendere alla Giunta l’impegno di approvare entro quindici giorni la delibera sui “Pianetti” di Nettuno. È una vittoria importante per la città, attesa da tempo, e una soddisfazione per me che ho promesso ai cittadini questo risultato fin dal mio ingresso in Consiglio regionale.

Questo dimostra che gli attacchi rivolti all’amministrazione Coppola – qualcuno di recente ha parlato di stop dell’iter – erano strumentali e privi di fondamento”.

Lo dichiara Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio.