Pomezia. Corrado: Gesto irresponsabile da ex M5S e opposizioni contro interessi della comunità

“Nove anni di amministrazione 5 stelle hanno cambiato il volto di Pomezia. Oggi a causa dell’irresponsabilità e del bieco opportunismo politico di 4 consiglieri fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle che hanno trasgredito gli impegni elettorali presi, Pomezia si trova senza governo.

Assistere ai comunicati di giubilo di chi aveva portato la città sull’orlo del baratro e l’aveva resa nota alla cronaca, nonché alle procure per famigerate vicende come la Tangentopoli pometina e ambigui contatti con la malavita organizzata fa capire quanto questa operazione vada ben oltre i quattro fuoriusciti che si sono prestati, spero inconsapevolmente, ad un’operazione che ha ben poco a che vedere con gli interessi della comunità di Pomezia.

Oggi ha vinto la vecchia politica, hanno vinto i giochi di palazzo, ha vinto l’egoismo e l’ambizione di pochi a scapito di un’intera città. Ma tutto questo non fermerà il lavoro che l’amministrazione 5 stelle di Adriano Zuccalà ha portato avanti in questi anni. Molto è stato fatto e tanto altro sta per realizzarsi. L’abbattimento dell’eco mostro di Torvaianica, la realizzazione del teatro comunale, la gestione virtuosa dei rifiuti e dei servizi alla cittadinanza, il lavoro di risanamento delle casse comunali, 100 milioni di investimenti per Torvaianica e Pomezia sono fatti concreti di una forza politica che ha lavorato nell’esclusivo interesse dei cittadini e per dare risposte alla città.

Il lavoro del Movimento 5 stelle a Pomezia non si fermerà” – così in un post su Facebook Valentina Corrado, coordinatrice regionale del Movimento Cinque Stelle per il Lazio.