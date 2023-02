Ardea. mercoledì primo atto politico della consiliatura. Vita e Martinelli: “è sempre la solita destra”

“Dopo otto mesi dall’inizio della consiliatura, l’Amministrazione Cremonini porta in aula il primo vero atto politico. Mercoledì sarà discusso infatti il recepimento di due articoli della L.R. 7/2017 sulla cosiddetta Rigenerazione Urbana.

Si tratta di un provvedimento importante, che però la destra di Ardea affronta nell’unico modo che conosce e che sa assicurare alla nostra città: in modo parziale e superficiale, senza un disegno organico e senza una visione di crescita chiara e condivisa. È la solita destra, insomma, incapace di garantire alla città i servizi e lo sviluppo che merita. E che al bene comune preferisce sempre gli interessi particolari.

Anziché avviare una seria discussione e analizzare, zona per zona, potenzialità e limiti di questo provvedimento, infatti, l’Amministrazione Cremonini porta in consiglio solo due articoli – sulla possibilità di ampliamento di edifici esistenti e sui cambi di destinazione d’uso – privi di qualsiasi visione di insieme. Un provvedimento che, di fatto, aggiungerà nuova cubatura senza garantire nessun servizio e nessuna possibilità di sviluppo economico, sociale, culturale.

Già in commissione, abbiamo ampiamente sottolineato quanto sia sbagliato affrontare in questo modo un provvedimento potenzialmente così importante. Le modalità con cui la maggioranza porta in aula questo atto, tra l’altro, rischiano di compromettere anche l’ok della Regione, necessario – dopo l’approvazione dell’aula – a perfezionare il provvedimento.

Per questo, mercoledì siamo intenzionati a dar battaglia, insieme alla minoranza, per evitare che la destra approvi l’ennesima operazione dannosa per la città”.

Così in una nota, i consiglieri di Ardea Domani Luca Vita e Niko Martinelli.