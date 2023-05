Aprilia. Bullismo, Caporaso: unica risposta è l’educazione

Lanciamo tavolo condiviso e patti educativi di comunità

“Come molti, questa mattina ho appreso – leggendo i giornali – dell’aggressione ad una studentessa del Liceo Meucci, da parte di alcuni coetanei. Un episodio grave e preoccupante, per il quale la dirigente scolastica ha già allertato le forze dell’ordine.

Quello del bullismo è un tema ampio, che esula dai compiti strettamente legati all’amministrazione di un Comune. Eppure, io credo che chiami in causa tutti noi. Come cittadini e cittadine, ma anche come persone che si candidano a governare la città.

Per questo, credo che di fronte a quello che è successo, non possiamo rimanere in silenzio: occorre mettere in campo azioni precise. Non basta, infatti, intervenire quando fatti come quello di questi giorni accadono. Ma dobbiamo lavorare sulla prevenzione, ancor di più di quanto in questi anni è stato fatto.

Con le liste e i candidati della coalizione Aprilia Civica abbiamo discusso a lungo di giovani, di scuola, di educazione. Crediamo fortemente che la risposta che possiamo e dobbiamo mettere in campo sia proprio una forte azione educativa. Che riesca a mettere insieme tutti i soggetti oggi chiamati ad occuparsi dell’educazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. “Per crescere un bambino serve un villaggio intero” recita un antico proverbio africano: io penso che dobbiamo partire proprio da questo.

Un tavolo unico permanente con le realtà del Terzo Settore della città, per analizzare criticità e potenzialità del territorio e per programmare insieme interventi coordinati, pubblico e privato sociale insieme. E poi una scommessa sui Patti Educativi di Comunità, un nuovo strumento già sperimentato nella nostra città, che chiede incontri periodici, di verifica e riprogrammazione, insieme a tutte le agenzie educative del territorio, dalla scuola alle famiglie, dalle società sportive alle associazioni cittadine.

Sono convinta che questa possa essere la migliore risposta che Aprilia può dare, facendo leva sulle sue tante risorse per costruire tutte e tutti insieme una città più giusta”.

Così in una nota, la candidata sindaca della coalizione Aprilia Civica, Luana Caporaso.