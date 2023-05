Aprilia. 12 maggio, M5S chiude la campagna elettorale con una cena di solidarietà

Il Movimento 5 Stelle di Aprilia e il suo candidato Sindaco, Andrea Ragusa, invitano tutti coloro che volessero partecipare ad una cena di solidarietà a favore dell’Onlus AGPHA – Comunità Raggio di Sole, presso la sede di Aprilia della Comunità in via Aldo Moro 47.

La cena è l’evento di chiusura della campagna elettorale per le elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 e vede la partecipazione di Fabio Massimo Castaldo (Europarlamentare del Parlamento Europeo), Adriano Zuccalà (già Sindaco di Pomezia, ora Consigliere regionale del Lazio), Marco Bella (già deputato al Parlamento italiano), Federica Onori (deputata per la Circoscrizione Estero del Parlamento italiano) e molti altri rappresentanti.

Constatando la desolante carenza del tema della disabilità nei programmi di partiti e movimenti che si presentano alle elezioni, il Movimento 5 Stelle di Aprilia vuole lanciare un segnale di impegno concreto sulle disabilità e, soprattutto l’idea che il Movimento, in generale, e ad Aprilia, in particolare, è attento al principio che i più deboli non vanno lasciati soli, a qualunque categoria di riferimento ci si riferisca. ‘Nessuno deve restare indietro’ è il nostro motto, principio fondante di una società che si definisca civile.

È proprio a ragione dell’esclusione spesso subita dalle famiglie, dell’inadeguatezza dei servizi di sostegno a domicilio e dei maggiori costi che rimangono a carico del nucleo familiare, oltre alla rinuncia e alla marginalizzazione dal mondo del lavoro, che la disabilità diviene una causa di impoverimento, non solo economico.

L’assenza di una visione inclusiva della nostra società fa sì che si deleghi alle famiglie, al volontariato, al buon cuore dell’assistenza, della cura riparatoria e consolatoria, che poco ha a che spartire con i diritti umani, con la possibilità di partecipare in condizioni di pari opportunità.

Bisogna avere la volontà di sostenere progetti per la vita indipendente delle persone con disabilità, anche di quelle solo parzialmente in grado di autodeterminarsi.

Bisogna intervenire sulla quotidianità delle persone con disabilità: politiche e servizi per l’inclusione lavorativa, fruibilità dei sistemi di trasporto pubblico locale, accessibilità di ausili tecnologicamente avanzati, accessibilità alle risorse culturali, qualità dell’inclusione scolastica e…tanto altro ancora. Ricordando che una società in grado di essere inclusiva, è capace di dare risposte a tutti, col più altro grado di civiltà e condivisione.

Con l’augurio di un’amministrazione inclusiva, aperta a tutti: partecipa oggi e scegli il domani…a riveder le stelle!