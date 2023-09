Anzio Estate Cultura 2023 “Per chi ti ha toccato il corpo con la mente”, rassegna di teatro-canzone ed arti circensi

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre, nella meravigliosa cornice di Villa Corsini Sarsina, si chiudono gli eventi di Anzio Estate Cultura 2023 con la rassegna di teatro-canzone ed arti circensi “Per chi ti ha toccato il corpo con la mente”,

Prima data il 22 Settembre alle ore 21.00 con “BURT BACHARACH HEREDITY”. Lo spettacolo ripercorre la vita Burt Bacharach, uno degli autori di maggior successo nella storia della musica. Artisti protagonisti Luca Consalvi, voce, Francesco Consaga, flauto traverso e sax soprano, Marco Giocoli, chitarra semiacustica.

Secondo appuntamento sabato 23 Settembre, sempre alle ore 21.00, con “STORIE in-CANTATE. OMAGGIO ALLA CANZONE D’AUTORE ITALIANA”, spettacolo di Teatro-Canzone che si snoda tra poesia, narrazione e musica, raccontando i cantautori che hanno segnato l’evoluzione della canzone, utilizzando la parola come veicolo poetico per descrivere il contesto sociale, politico e la complessità dell’esistenza: Fabrizio De Andre’, Giorgio Gaber, Domenico Modugno, Franco Battiato, Vinicio Capossela, Leo Ferrè, Lucio Dalla, fino ad arrivare a brani originali. Gli artisti protagonisti saranno Daniela Di Renzo, voce, Emiliano Begni, pianoforte e voce, Francesco Consaga, flauto traverso e sax soprano, Ermanno Dodaro, Contrabbasso.

Terzo e ultimo appuntamento domenica 24 Settembre, alle ore 16.30, con “CIRCOSVAGO SHOW”, laboratorio di arte circense per bambini di tutte le età e, a seguire, spettacolo per famiglie con Jacopo Beretta