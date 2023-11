Si avvia oggi, su impulso dei Servizi Sociali del Comune di Anzio, nell’ambito della tutela dei minori, delle famiglie e delle donne, uno sportello antiviolenza: uno spazio sicuro, protetto e riservato, che si propone principalmente di “rompere il silenzio” e di fare rete tra le diverse realtà di contrasto alla violenza.

L’importante iniziativa si inserisce nel complesso sistema di protezione e di sicurezza sociale, “per una città inclusiva”, in un momento in cui il dramma del femminicidio e della violenza di genere continuano ad essere tragicamente attuali; nasce, infatti, a ridosso della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed il femminicidio”, che si celebra ogni 25 novembre.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite scelse questa data in onore delle sorelle Mirabal, tre coraggiose donne rivoluzionarie, originarie della Repubblica Dominicana, massacrate il 25 novembre 1960.

Si ricorda, inoltre, che nel territorio del Distretto Roma 6.6 (Anzio-Nettuno) è operativo tutti i giorni h 24 il numero verde del Pronto Intervento Sociale 800.12.12.72 per segnalare situazioni di abbandono e di emergenza sociale.

Lo sportello antiviolenza del Comune di Anzio è aperto tutti i giovedì dalle 15.00 alle 16.00 presso la sede dei Servizi Sociali in Viale Paolini 6 (Villa Adele).

Per info e appuntamenti:

Tel. 06.98499491

serviziotutele@comune.anzio.roma.it