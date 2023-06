Anzio. Martedì 27, alla rassegna cinematografica “Stranizza d’Amuri”, interverrà l’attrice protagonista del film, Fabrizia Sacchi

Il giovane cinema italiano è protagonista ad Anzio MARTEDÌ 27 GIUGNO. Solo per quel giorno viene proiettato al Cinema Astoria, il film “STRANIZZA D’AMURI” del regista e attore Beppe Fiorello in prima visione assoluta per il nostro territorio. Interverrà alle due proiezioni delle ore 18:00 e delle ore 20:30, l’Attrice protagonista del film, Fabrizia Sacchi, splendida interprete di Teatro, di Cinema (nel film è Carmela, la mamma di Nino, uno dei protagonisti) e di televisione (tra le ultime fiction che la vedono sul piccolo schermo ci sono “L’amica Geniale” in cui interpreta Lidia Sarratore e “Il commissario Ricciardi”, dov’è Lucia, la moglie del brigadiere Maione).

“STRANIZZA D’AMURI” è in prima visione assoluta per il nostro territorio ed è fresco vincitore del Nastro d’Argento come Miglior Regista esordiente a Beppe Fiorello. Stranizza d’Amuri racconta la storia di Nino (Gabriele Pizzurro) e di Gianni (Samuele Strano, di “Amici”) due ragazzi giovanissimi che provano un sentimento profondo l’uno per l’altro ma la Sicilia rurale dei primi anni Ottanta non è il luogo per questo tipo di relazioni. STRANIZZA D’AMURI (il titolo è ripreso dalla canzone omonima di Franco Battiato presente nel film) ci ricorda cosa vuol dire essere gay in una cultura mediterranea tradizionale e come, nella Sicilia degli anni Ottanta non fosse (e spesso ancora non sia) possibile chiamare i sentimenti e le persone con il loro nome, senza pagare per questo un prezzo altissimo.