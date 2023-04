Il Terzo Polo si frantuma. È rottura tra Calenda e Renzi

“Il progetto del partito unico con Italia Viva è naufragato per la semplice ragione che Renzi ha ripreso direttamente in mano Italia Viva due mesi fa e non vuole rinunciarvi. Legittimo anche se contrario alle promesse elettorali. Amen”. Così Carlo Calenda in un video pubblicato su Twitter, al termine di un’altra mattinata contrassegnata dalla tensione con Matteo Renzi e Italia Viva. “È stato un brutto spettacolo: attacchi personali, a cui non abbiamo mai risposto, e notizie false distribuite ad arte. Noi non facciamo politica così. Da domani riprenderemo con Azione il lavoro per la costruzione di un partito liberale, popolare e riformista”. “Azione farà questo lavoro, è un impegno che avevamo preso”. Lo ha detto Carlo Calenda, in un video sui social sul partito unico del Terzo Polo. “Ci avrebbe fatto piacere farlo insieme a Italia viva, ma Renzi ha voluto diversamente” conclude.