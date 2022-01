Nuoto, ottimi risultati per il Team Master Lavinio al 17° trofeo Centro Italia

Gli atleti del Team Master Lavinio ottimamente allenati dal coach Roberto Romagnoli e come sempre spronati dal capitano Giuseppe Marino hanno preso parte alla terza prova del 17° Trofeo Centro Italia, UISP Nazionale di nuoto, svoltosi domenica 23 gennaio a Tivoli.

I 14 atleti partecipanti (10 maschi e 4 femmine) hanno ottenuto un ottimo punteggio di squadra (342 punti), raggiunto con 14 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 3 di bronzo, per un totale di 23 podi. Salgono sul gradino più alto del podio Roberta Mori M40 (400 stile e 50 dorso), Graziella Cirillo M65 (50 dorso e 100 misti), Marco Costanzi M60 (400 stile e 100 misti), Roberto Cesarini M50 (50 dorso e 100 misti), Alfonzo Fagiolo M70 (200 rana), Claudio Galvani M75 (400 stile e 100 misti), Paolo Fazio M55 (100 misti).

Le medaglie d’argento sono arrivate dalla sorprendente Francesca Fagiolo M40 (400 stile), dopo una lunga assenza, Roberta Di Stefano M40 (100 misti), Giuseppe Giacalone M55 (100 misti), Francesco Barberini M30 (50 dorso), Alfonzo Fagiolo M70 (100 misti) e il Capitano Giuseppe Marino M50 nei 400 stile.

Ed infine, le medaglie di bronzo sono arrivate da: Andrea Cappelli, al suo debutto stagionale (400 stile e 50 dorso) ed ancora il Barberini nei 100 misti.

“Vogliamo dedicare questi ottimi risultati, commenta il Capitano Giuseppe Marino, al nostro compagno di squadra Salvatore Basile detto Mammoletto, che purtroppo ci ha lasciati prematuramente dopo un lungo mese di terapia intensiva, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”.

E come sempre un ringraziamento alla nostra Società Aprilia Sporting Village, che mette a disposizione dei nostri atleti un ampia scelta di attività sportive rivolte ad un miglioramento delle prestazioni in acqua.

Team Master Lavinio