Zonale ILCA ad Anzio, grandi numeri al Circolo Vela Roma

Grandi numeri al Circolo della Vela Roma di Anzio per la Regata Zonale ILCA della IV Zona (Lazio). Al circolo presieduto da Marco Buglielli sono arrivati ben 17 ILCA 7 (ex Laser Standard), 50 ILCA 6 (ex Laser Radial) e 49 ILCA 4 (ex Laser 4.7), per un totale di 116 tra timonieri e timoniere.

Il Comitato di Regata presieduto da Mario Lupinelli, coadiuvato dal comitato delle

proteste presieduto da Marco Maurizi, è riuscito sabato a far disputare tre belle

e tecniche prove, con un fresco vento da Ponente andato ad aumentare dagli iniziali

8 nodi ai 13 nel corso del pomeriggio.

Belle partenze per tutte le flotte, senza richiami generali e un solo UFD nella

seconda prova degli ILCA 7.

Per la terza prova il campo è stato spostato per seguire la rotazione del vento a

maestrale. Per consentire il rientro in tempo per il tramonto, la terza prova dei

più piccoli ILCA 4 è stata ridotta alla seconda bolina.

Domenica, invece, il vento è rimasto sempre sotto ai limiti minimi per poter dare

una partenza e alle 14:45 il CDR ha issato le bandiere Intelligenza su Alfa,

dichiarando chiuso l’evento. Le classifiche finali, quindi, sono calcolate su tre

prove senza scarto.

Negli ILCA 7 vince ed è primo Under 21 il timoniere di casa Anatol Sassi (CV Roma,

1-2-1), che precede Francesco Miseri (Tognazzi Marine Village, 3-3-2) e Federico

Spina (Tognazzi Marine Village, 2-4-4). Primo dei Master è Federico Lottini dello

YC Bracciano Est.

Negli ILCA 6 il successo va a Tommaso Mesolella del Tognazzi Marine Village (1-

2-1), primo anche tra gli Under 19, che precede Davide Nuccorini (CV Roma, 3-1-

2). Terza, prima femminile e prima femminile Under 17, è Maria Vittoria Arseni

(Tognazzi Marine Village, 2-5-3).

Federico Maywald (Tognazzi Marine Village) è primo maschile Under 17. Sara Martina

Arseni (Tognazzi Marine Village) è prima Under 21 femminile. Andrea Bruschi (YC

Bracciano Est) è primo dei Master.

Tra i più giovani degli ILCA 4 si impone Matteo Di Lascio (LNI Ostia, 2-3-5).

Secondo posto e primo femminile per Michela Rinaldi (CN Vela Viva, 7-5-1). Terzo

Luca Mosconi (Tognazzi Marine Village, 3-1-13), che è anche il primo tra gli Under

16 maschili.

Alice Consalvo (LNI Formia) è prima femminile Under 16.

Ottima l’organizzazione a mare e a terra del CV Roma, che domenica 30 gennaio

tornerà a ospitare le classi Altura e i monotipi J24 per il 47esimo Campionato

Invernale di Anzio-Nettuno.

Il 5-6 febbraio sarà di nuovo la volta delle classi ILCA per una nuova tappa del

Campionato Zonale del Lazio.

Il Circolo della Vela di Roma ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla

buona riuscita dell’evento, ed in particolare gli altri Circoli del golfo, Circolo

Vela Anzio Tirrena, Lega Navale Italiana, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ed

il Marina di Capo d’Anzio per il supporto.

Classifiche e comunicati sul sito www.cvroma.com.