Anzio. Oggi 2 maggio al Cinema Astoria il film “La legge’ di Flavia Mastrella

La Costituzione italiana recitata dagli animali con la voce del padrone” di Flavia Mastrella viene proiettato al Cinema Astoria di Anzio, Via Giacomo Matteotti, 8 – Tel 069844124,

Gli orari degli Spettacoli sono: 18:30 e 20:30. Al termine di ogni proiezione l’Autrice Flavia Mastrella dialoga con il pubblico in Sala. Questo è il link per ulteriori informazioni e per prenotare l’ingresso: https://cinemadianzio.it/film/10452

È IMPORTANTE acquistare in anticipo il biglietto per essere sicuri di trovare posto in Sala e per evitare lunghe file all’ingresso. LA LEGGE è un film sperimentale ideato da Flavia Mastrella chiedendo ad un gruppo di amici ed amiche di leggere ognuno un articolo della Costituzione e di riprendere quella lettura con uno smartphone. La voce doveva essere accompagnata dalla presenza di un animale domestico, come se parlasse con la voce del padrone. Le voci guida sono quelle di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. E poi tanti uomini, donne e bambini che si sono prestati a riprendere oche, cani, un numero infinito di gatti, e foche, mucche, rospi e lumache per far risuonare le parole che sanciscono il nostro vivere sociale e civile, illustrano i principi etici e morali che ci guidano e decretano la forma giuridica del paese Italia”. Perché gli animali? Lo spiega all’inizio del film un pensiero di Elias Canetti, scrittore e saggista, Premio Nobel della letteratura nel 1981: “ _Chi vuole dominare sugli uomini cerca di svilirli, di sottrarre loro la forza di resistenza e diritti, finché siano dinanzi a lui impotenti come animali. Egli li trasforma in animali, e anche se non lo dice apertamente, entro di sé è sempre ben cosciente di quanto poco gli importino; parlandone con i suoi confidenti, egli li definirà pecore o gregge_”. La Produzione è di *Rezzamastrella*. Se potete, spargete la voce invitando i vostri amici e amiche; riempiamo il Cinema Astoria di Anzio per Flavia Mastrella, Leone d’oro alla carriera per il Teatro, alla Biennale di Venezia 2018.