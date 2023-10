Calcio, seconda categoria. La Don Pino Puglisi vince 1-0 contro la Virtus Campo di Carne

La Don Pino Puglisi inizia con una vittoria il proprio campionato di Seconda Categoria. Sul campo del Bridgestone basta l’incornata di Karime Seidi per festeggiare una vittoria frutto della grande prova difensiva del collettivo nettunese. Il primo squillo del match è proprio della DPP con Carpentieri che prova la conclusione, fermato sul filo del fuorigioco. La squadra macina gioco e al 12′ sul corner battuto da Saccucci, è Zecchi a sfiorare il vantaggio colpendo di poco a lato. La Virtus Campo Di Carne prova a riorganizzarsi ma al 18′ sono ancora i padroni di casa ad essere protagonisti, con il tiro dalla distanza di Carpentieri. La risposta ospite arriva con Francesco Casella, che al 23′ tira alto. L’esterno della Virtus cerca spazi e al 29′ colpisce il palo sugli sviluppi di una punizione. La svolta del match arriva al 39′ con la splendida punizione di Gallotti che trova la deviazione vincente di Seidi a battere Afilani. Nella ripresa la DPP prova a controllare la partita, rendendosi pericolosa al 51′ con il pallonetto di Gallotti che tocca la traversa senza scivolare in rete. La Virtus prova a far male con il giovane Viti, ma al 61′ è Saccucci a sfiorare lo specchio della porta con un tiro cross velenoso a cercare Carpentieri. Al 64′ Casella ha l’occasione per pareggiare, con una palla vagante nell’area piccola di Salata, ma una chiusura di Miozzi salva tutto. Gli ospiti alzano i giri del motore e al 68′ Viti è bravo a inserirsi in velocità verso l’area piccola, trovando l’opposizione di Salata, che chiude la porta. All’84’ Castiglione prova la bordata da posizione defilata, andando a lato. In vista del prossimo match, contro il Greenfield, la Don Pino Puglisi inizia nel migliore dei modi.

DON PINO PUGLISI – VIRTUS CAMPO DI CARNE 1-0

MARCATORI: 39’pt Seidi(D)

DON PINO PUGLISI: Salata, Zecchi, Seidi, Pistillucci, N’Falaye, Miozzi(De Massimi), Hoffmann(Mastrella), Diedhiou, Carpentieri(Castiglione), Gallotti(Carmicino), Saccucci(Di Fazio). A disposizione: De Amicis, Lammoglia, Tibaldi. Allenatore: Renzaglia

VIRTUS CAMPO DI CARNE: Afilani, Casella, Castellana, Chiarelli, Pastore, Polevoi, Taku, Viti, Igbinosun, Kanyi, Palomba. A disposizione: Buluc, Capolei, De Filippis, Gagliano, Improta, Rossi, Doneddu. Allenatore: Caciara

ARBITRO: Natalino De Santis della sezione di Aprilia(LT)