Il Comune di Nettuno ha aderito alla Giornata mondiale della consapevolezza del lutto perinatale. Il Baby Loss Awareness Day è promossa con lo scopo di sensibilizzare sul tema della perdita del bambino durante la gravidanza o dopo la sua nascita e per promuovere la prevenzione sulle possibili cause di morte nel periodo perinatale e per migliorare l’assistenza verso le coppie colpite dal lutto