Da Ciampino ad Anzio, due serate tra nuevo tango e capolavori del Barocco

Terza Edizione del Festival Diocesano di Musica Sacra. Programmi anche in Braille e ingresso libero

Il direttore artistico Celani racconta il doppio appuntamento del 22 e 23 maggio: dalla spiritualità intensa alle armonie senza tempo

Venerdì 22 maggio alle ore 21.00 il Festival Diocesano di Musica Sacra, giunto alla sua terza edizione, farà tappa a Ciampino nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù con una serata dal carattere originale e coinvolgente. Il concerto, intitolato “Messa e Nuevo Tango”, propone un originale incontro tra la spiritualità della musica sacra e l’intensità del tango argentino, dando vita a un dialogo suggestivo tra devozione liturgica e sonorità sudamericane. Attraverso le composizioni di Martín Palmeri e Stracchi, il pubblico sarà accompagnato in un percorso capace di fondere raccoglimento, ritmo e forte partecipazione emotiva. Protagonisti della serata saranno il Coro Academia Alma Vox e la Corale Vox Libera, guidati dal M° Alberto De Sanctis in un’esecuzione intensa e ricca di sfumature. Un appuntamento pensato per offrire una visione contemporanea della musica sacra, attraverso atmosfere coinvolgenti e profondamente evocative. «Con questo concerto abbiamo voluto creare un’esperienza musicale intensa e coinvolgente – ha spiegato il M° Ernesto Celani, direttore artistico del Festival Diocesano di Musica Sacra – “Messa e Nuevo Tango” unisce la spiritualità della musica sacra alla forza emotiva del tango argentino, trasformando la liturgia in un linguaggio vivo, ricco di ritmo, passione ed emozione». La serata gode del contributo del Ministero della Cultura, del patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS del Comune di Ciampino, del sostegno della BCC Roma e della collaborazione dei cori dell’Academia Alma Vox, e Corale Vox libera. Il festival proseguirà poi sabato 23 maggio alle ore 20.00 ad Anzio, nella Chiesa dei Santi Pio e Antonio, con il concerto “Barocco Sacro: Splendore e Devozione”. La serata sarà dedicata ai grandi protagonisti della musica barocca, Johann Sebastian Bach, George Frideric Händel e Antonio Vivaldi, attraverso un programma che esalterà la magnificenza delle armonie e la profondità spirituale delle loro composizioni. Le immortali pagine dei tre maestri saranno eseguite dall’Ensemble Accademia Filarmonica Europea sotto la direzione del M° Francesco Maria Silvagni. Un viaggio musicale capace di fondere virtuosismo, teatralità e devozione, offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto intensa e coinvolgente. «Abbiamo voluto dedicare il concerto alla grande tradizione del Barocco sacro, un patrimonio musicale che continua a emozionare per la sua straordinaria bellezza e profondità spirituale – ha aggiunto il M° Ernesto Celani – Attraverso le musiche dei grandi maestri del Seicento, il pubblico potrà immergersi in un repertorio in cui il virtuosismo compositivo si intreccia alla devozione, dando vita a pagine senza tempo». La serata gode del contributo del Ministero della Cultura, del patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra, della Fondazione BCC dei Colli Albani e Nettuno, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS e del sostegno della BCC dei Colli Albani e Nettuno. I programmi di sala, disponibili anche in Braille, sono stati curati da Luana Palladino e Antonietta Cerocchi che, grazie alla loro esperienza musicale, hanno realizzato testi corredati da note inedite. Entrambe le serate saranno presentate da Don Franco Ponchia. Gremita la Chiesa di San Michele Arcangelo ad Aprilia per il concerto di sabato scorso. Particolarmente apprezzata l’esecuzione dei brani all’organo del M° Josep Solé Coll, figura di assoluto prestigio internazionale e primo organista della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano per le celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Il concerto “L’incanto del Sacro” ha proposto un raffinato itinerario sonoro tra Ottocento e Novecento, passando dalle solenni architetture corali di Domenico Bartolucci, alle melodie cariche di pathos di César Franck, fino alle visioni trascendentali di Olivier Messiaen e alle iconiche sonorità di Ottorino Respighi. Applausi anche per il Coro del Conservatorio di Latina, diretto dal M° Pompeo Vernile. La serata è stata apprezzata anche dal Presidente della BCC Colli Albani e Nettuno, Maurizio Capogrossi: «Mi complimento con gli organizzatori e con la diocesi che, come noi, per il terzo anno consecutivo credono in questo progetto – ha affermato – Siamo onorati di contribuire alla realizzazione del festival. Del resto, la mission delle banche di credito cooperativo è investire nei giovani e siamo orgogliosi di poterlo fare insieme a voi». Il Festival proseguirà nei comuni di Marino (30 maggio), Nettuno (13 giugno) e Ariccia (14 giugno), per poi concludersi solennemente a Genzano di Roma il prossimo 19 giugno. Come per l’intero ciclo di eventi, l’ingresso sarà libero, offrendo un’occasione accessibile di profonda elevazione spirituale e artistica per tutti.