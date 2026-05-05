Quando la scuola incontra l’arte: successo per la masterclass di Andrea Del Monte all’istituto “Loi’ di Nettuno

NETTUNO – Non capita tutti i giorni di vedere un’aula scolastica trasformarsi in un vero e proprio laboratorio creativo musicale. È quello che è successo venerdì scorso presso l’Istituto Emanuela Loi di Nettuno, dove il cantautore Andrea Del Monte ha tenuto una Masterclass che ha lasciato il segno, portando tra i banchi la magia e la professionalità della musica d’autore e della poesia.

L’evento non è stato una semplice lezione frontale, ma un viaggio condiviso. Gli studenti hanno risposto con un mero entusiasmo, dimostrando un interesse profondo per il percorso artistico di Del Monte che si è esibito in un mini live unplugged il quale ha spiegato le canzoni e la loro composizione dei dischi su Pasolini, sulle brigantesse e sulle opere del writer Banksy. Il momento clou del pomeriggio è stato senza dubbio la fase laboratoriale: sotto la guida esperta del cantautore, i ragazzi sono passati dal ruolo di spettatori a quello di co-autori. Mettendo in campo una sorprendente capacità creativa, gli alunni hanno composto insieme a Del Monte un brano inedito dal titolo “Un viaggio in America”. La forza del pezzo risiede nel potere dell’ispirazione: pur non essendo mai stati negli Stati Uniti, i ragazzi hanno usato l’immaginazione per costruire un vero e proprio itinerario immaginario, trasformando sogni e suggestioni in musica e parole.

Un plauso particolare va al Professor Magnanti, promotore dell’iniziativa, che ha saputo intercettare il desiderio di espressione dei giovani, offrendo loro un’occasione rara di confronto con il mondo artistico e musicale.

L’esperienza alla “Loi” conferma come la musica possa essere uno strumento didattico potentissimo, capace di stimolare il pensiero dei giovani studenti.