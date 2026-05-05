Carta identità cartacea in scadenza, aperture straordinarie al comune di Nettuno

In vista delle nuove disposizioni europee che stabiliscono che tutte le carte d’identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza stampata sul documento, non saranno più valide dopo il 3 agosto 2026, il comune di Nettuno ha previsto aperture straordinarie degli sportelli anagrafici per i soli residenti in possesso della carta d’identità cartacea.
Queste le date: lunedì 11 – 18 – 25 maggio; mercoledì 13 – 20 – 27 maggio; sabato 16 – 23 – 30 maggio.
E’ necessario prenotare sul Sito Web Istituzionale del Comune di Nettuno al seguente link www.comune.nettuno.roma.it/prenotazione-appuntamento