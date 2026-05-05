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Carta identità cartacea in scadenza, aperture straordinarie al comune di Nettuno

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In vista delle nuove disposizioni europee che stabiliscono che tutte le carte d’identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza stampata sul documento, non saranno più valide dopo il 3 agosto 2026, il comune di Nettuno ha previsto aperture straordinarie degli sportelli anagrafici per i soli residenti in possesso della carta d’identità cartacea.
Queste le date: lunedì 11 – 18 – 25 maggio; mercoledì 13 – 20 – 27 maggio; sabato 16 – 23 – 30 maggio.

E’ necessario prenotare sul Sito Web Istituzionale del Comune di Nettuno al seguente link www.comune.nettuno.roma.it/prenotazione-appuntamento

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

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