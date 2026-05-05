Anzio, Ignoranza o malafede? Sul porto la Lista Turano è fuori luogo

“Risulta quantomeno singolare ricevere “lezioni” sul porto da chi o ignora o è in malafede, dimenticando fra l’altro di avere avuto un ruolo nella maggioranza che votò a favore della fidejussione (poi per fortuna non concessa dalle banche) per la Capo d’Anzio spa successivamente fallita.

Ma restiamo alle fantasiose contestazioni che dimostrano quanto la Lista Turano sia fuori strada:

1) Non c’è alcun affidamento diretto né proroga per la gestione del personale. Basterebbe conoscere le procedure, partendo dalla mera lettura degli oggetti delle determinazioni (!) per comprendere facilmente che si è proceduto all’affidamento di un servizio e non ad una somministrazione di manodopera (!) peraltro, come legge vuole, nelle more di una gara già pubblicata. Se poi addirittura ci si spingesse alla lettura del contenuto degli atti si potrebbe altresì (facilmente) leggere che l’affidamento del servizio è avvenuto nel rispetto delle disposizioni codicistiche e regolamentari vigenti. Ah, adesso le gare si fanno, prima non c’era questa abitudine…

2) Nessun favoritismo sull’utilizzo dei lavoratori. La Capo d’Anzio è fallita (sappiamo per responsabilità di chi) e gli ex dipendenti sono stati valutati dalla società di lavoro interinale. C’è chi ha preferito non presentarsi e che un solo addetto non è stato riassunto, ma sono vicende che si stanno affrontando nelle sedi dovute

3) Il piano economico finanziario nel primo anno di gestione diretta del porto da parte del Comune ha dato esito ampiamente positivo: la Lista Turano usa dei dati che non corrispondono al vero. Le assegnazioni dei posti sono ancora in corso, dormano sonni tranquilli

4) Sulla sicurezza rispetto ai lavori di impermeabilizzazione degli uffici, la Lista Turano ha informatori evidentemente poco affidabili. Gli interventi in corso al porto sono sottoposti a piano di sicurezza, come previsto dalle norme vigenti, dotati dei dispositivi di protezione di legge

5) Bene preoccuparsi di diritti dei lavoratori, peccato non averlo fatto quando la Capo d’Anzio è fallita (sappiamo di chi è la responsabilità) o prima, quando si veniva assunti con criteri a soggetto…

A tal proposito bisogna ascrivere a questa maggioranza il merito di aver tutelato otto posti di lavoro nella gestione del porto, mentre è da addebitare alla vecchia gestione la perdita di ogni posto di lavoro

PD – Lavinio con Anzio – Movimento Cinque Stelle- APA – Un’Altra Città

Anzio, 4 maggio 2026