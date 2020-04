Ad Anzio, presso i Supermercati ed Ipermercati Conad al Centro Commerciale Anteo ed al Centro Commerciale Lo Zodiaco, Giesse Buccolini in Via Adua, Iperbon in Via delle Cinque Miglia, Tigre in Via Matteotti e aff. Coop Arpesca in Via Goldoni, ha preso il via l’iniziativa sociale “SpesaSOSpesa”, lanciata con un avviso pubblico dall’Amministrazione De Angelis, che vede “i cittadini generosi impegnati a donare per i cittadini bisognosi”. Questa mattina i dipendenti del Comune di Anzio, insieme ai volontari, con il pulmino dell’ente, hanno ritirato dai supermercati le prime donazioni che, contestualmente, sono state consegnate a domicilio a 46 famiglie bisognose del territorio.

​

” Presso i sei esercizi commerciali che hanno aderito all’avviso, – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – i cittadini potranno acquistare generi alimentari a lunga conservazione, per destinarli a persone e famiglie bisognose del nostro territorio. Cittadini generosi, in questo modo, nella massima discrezione, stanno aiutando Cittadini bisognosi, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus”.

​

Sono graditi olio, conserve, carne in scatola, tonno, legumi, zucchero, farina, latte a lunga conservazione, pasta, biscotti, merendine, omogeneizzati, succhi di frutta, pastina. Inoltre risultano utili anche i seguenti prodotti: pannolini, prodotti per l’igiene dei bambini, saponi, detersivi, disinfettanti. I prodotti donati saranno ritirati dagli operatori delle associazioni di volontariato, convenzionate con il Comune di Anzio, per essere poi “utilizzati” nell’allestimento dei pacchi da destinare alle famiglie in difficoltà.