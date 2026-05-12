Tutto pronto per il Kid’s Talent Show, venerdì a Latina si accendono i riflettori

Serata dedicata ai talenti tra i 4 e i 13 anni. Venerdì 15 maggio alle ore 21 Circolo Cittadino Sante Palumbo. Ingresso Libero

Tutto pronto per il Kid’s Talent Show, venerdì si accendono i riflettori

Iniziativa dell’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee. Musica, danza, teatro e poesia in uno spettacolo dedicato alla creatività dei più piccoli

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la prima edizione del Kids Talent Show, l’atteso evento dedicato all’espressività giovanile che animerà la serata di venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 21.00, nella prestigiosa cornice del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” in Piazza del Popolo a Latina (apertura sala 20.45, Ingresso Libero). L’iniziativa, nata dalla visione dell’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee, si propone come una vetrina non competitiva dove bambini e ragazzi tra i 4 e i 13 anni potranno calcare la scena senza le pressioni della gara, alternandosi in performance di canto, musica, danza, recitazione e poesia in un clima di pura festa e condivisione. Il valore educativo e sociale della manifestazione è stato sottolineato con forza da Stefania Mariani, presidente dell’Associazione promotrice: «Partecipare alla prima edizione del Kids Talent Show significa offrire ai nostri piccoli uno spazio prezioso dove la fantasia diventa protagonista e il talento trova voce. Come Associazione “Il Cerchio delle Idee”, crediamo fermamente che incoraggiare bambini e ragazzi, in questo caso dai 4 ai 13 anni, a esprimersi liberamente sul palco sia il modo migliore per nutrire la loro creatività e fiducia in sé stessi». La serata, che sarà condotta dalla giornalista Dina Tomezzoli, non si limiterà alle esibizioni artistiche ma offrirà un programma ricco di spunti multidisciplinari. L’apertura sarà affidata a un approfondimento tematico su gioco, creatività e problem solving curato dalla psicologa e psicoterapeuta Cristina Pansera e dall’ingegnere Arianna Neri. Proprio quest’ultima celebrerà i successi degli allievi del suo corso di robotica con i LEGO, a cui seguirà l’esposizione e la dimostrazione dei robot realizzati dagli studenti del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina, guidati dai docenti Francesca Cirilli e Giammarco Proietti. Istituzioni e realtà locali saranno presenti per suggellare l’importanza dell’evento, con i saluti dell’Assessore all’Istruzione Federica Censi a rappresentare l’amministrazione comunale e il contributo musicale dei ragazzi e del Coro delle Voci Bianche del Circolo Cittadino, diretti dal M° Daniela Stefanelli. Ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale, le sale del Circolo ospiteranno la mostra fotografica “Alberi del futuro”, un percorso visivo curato dalla fotografa Cinzia Volpe. Per chiunque desiderasse ricevere ulteriori dettagli o informazioni sull’iniziativa, l’organizzazione ha messo a disposizione i recapiti telefonici 348 516 0571 e 349 228 3050.