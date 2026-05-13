Dalla tenerezza dei bimbi al baciamano del nonno: a Latina la magia degli “Abbracci Gratis” con 009 Missione Sorrisi Vip

– Un naso rosso come passaporto per entrare nel cuore della gente. È questa la sintesi della mattinata vissuta a Latina sabato 9 Naggio dai volontari clown di corsia dell’associazione 009 Missione Sorrisi – VIP Latina ODV, che hanno trasformato il centro città in un palcoscenico di pura umanità con l’iniziativa “Abbracci Gratis”.

L’evento ha visto una partecipazione che ha commosso i presenti, unendo generazioni lontanissime in un unico gesto. Il momento più toccante è stato l’incontro con un nonno di 93 anni: dopo un lungo abbraccio, l’uomo ha salutato i clown con un tenero ed elegante baciamano, un gesto d’altri tempi che ha cristallizzato l’emozione della piazza e commosso i volontari.

“Torniamo a casa con l’anima leggera”, dichiarano i volontari dell’associazione. “Vogliamo ringraziare ogni singola persona che si è fidata di noi e chi ci ha sussurrato un ‘grazie’ all’orecchio. Spesso pensiamo di essere noi a portare sollievo, ma quando un signore di 93 anni ti ringrazia con tanta classe, capisci che il regalo più grande lo abbiamo ricevuto noi.”

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 16 Maggio, sempre in p.zza del popolo a Latina, dalle ore 16.00 alle 21.00 per “La Giornata del Naso Rosso” tutta la cittadinanza è invitata presso gli stand dell’associazione 009 Missione Sorrisi Vip Latina ODV, per prendere parte all’evento nazionale più importante in tema di clownterapia autorizzato dalla sede nazionale di Vip Italia ODV .

Sarà un pomeriggio indimenticabile dedicato a bambini e adulti, pensato per diffondere la cultura del buonumore. Tra musica, giochi, tante sorprese e l’immancabile spirito clown, i volontari aspettano la città per festeggiare insieme il potere trasformativo di un sorriso.

Non mancate: il divertimento è assicurato, l’ingresso è libero e il buonumore è garantito!

009 Missione Sorriso – VIP Latina ODV