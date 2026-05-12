Roma, Adelmo Cervi in viaggio tra storia, memoria e nuova resistenza

Una fitta serie di appuntamenti, che dall’11 al 18 maggio lo vedranno protagonista degli incontri pubblici con cittadini, attivisti e studenti dove a fare da filo conduttore sarà il tema del legame tra memoria storica e impegno nel presente.

In viaggio tra storia, memoria e nuova resistenza. Potrebbe intitolarsi così il viaggio intrapreso in questi giorni a Roma e provincia da Adelmo Cervi, il figlio di Aldo, il terzogenito dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti per rappresaglia il 28 dicembre 1943. Attivo testimone della memoria storica della Resistenza, scrittore, antifascista.

–11 maggio / A Roma Est la memoria come pratica viva: Adelmo Cervi tra scuola, Resistenza e riscatto sociale

ROMA – Non una commemorazione rituale, ma un atto di memoria attiva, capace di parlare al presente e di indicare una strada di riscatto sociale. È questo il significato dell’incontro in programma lunedì 11 maggio 2026, alle ore 11, nell’aula magna dell’I.I.S.S. “Di Vittorio–Lattanzio” nel V Municipio, dove Adelmo Cervi, figlio di Aldo e nipote dei sette fratelli Cervi, incontrerà studenti e cittadinanza.A Roma Est la memoria come pratica viva: Adelmo Cervi tra scuola, Resistenza e riscatto sociale.

–12 maggio / Adelmo Cervi alla Cooperativa agricola “Giuseppe Garibaldi”: la solidarietà che nasce dalla terra e parla al presente

Martedì 12 maggio la Cooperativa sociale integrata agricola “Giuseppe Garibaldi” di Roma ospita Adelmo Cervi per un incontro che unisce memoria, lavoro e inclusione. Non una semplice testimonianza storica, ma un momento di condivisione profonda, fondato su un valore che attraversa le generazioni: a solidarietà come scelta concreta di vita.

–12 maggio / Iniziativa solidale, Adelmo Cervi a San Lorenzo, una raccolta fondi per un nuovo circolo politico

Il quartiere di San Lorenzo accoglierà Adelmo Cervi martedì 12 maggio alle ore 18, presso la Casa della Partecipazione in via dei Sabelli. L’iniziativa è del Partito Democratico di San Lorenzo che ha organizzati un aperitivo di sottoscrizione con la partecipazione di Adelmo, testimone diretto della storia della famiglia Cervi e voce autorevole dell’antifascismo contemporaneo.

-13 maggio / Adelmo Cervi a Torrita Tiberina: una giornata dedicata alla memoria, alla Costituzione e all’antifascismo attivo.

Torrita Tiberina, il 13 maggio 2026, ospiterà Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi e testimone diretto della storia dei sette fratelli Cervi, simbolo della Resistenza antifascista italiana.

–13 maggio / Adelmo Cervi al Social Lab Ex Mattatoio: una serata di memoria, impegno civile e comunità

Riano – Mercoledì 13 maggio 2026.

Una serata intensa, partecipata, profondamente legata alla memoria antifascista e alla forza delle storie che continuano a parlare al presente. Al Social Lab Ex Mattatoio, in via Campo Sportivo a Riano, arriva Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi e testimone diretto della storia dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943. Un appuntamento che intreccia racconto, cinema e comunità, nel segno dell’impegno civile e della solidarietà.

–14 maggio / Adelmo Cervi a Palombara Sabina: giovedì 14 maggio 2026 un incontro su memoria, antifascismo e Costituzione

Palombara Sabina si prepara ad accogliere Adelmo Cervi per un appuntamento di grande valore civile e culturale. Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 20.30, presso la sede di via della Libertà 44, si terrà l’incontro promosso dalla sezione ANPI Imperiali Luttazi di Palombara Sabina, in collaborazione con la Rete #NOBAVAGLIO e l’Anpi Sez Matteotti Rete Flamina Tiberina, dedicato alla memoria dei fratelli Cervi, all’antifascismo e all’attualità dei valori costituzionali. Cervi sarà intervistato da Marco Brocchieri.

-15 maggio / Corviale l’incontro con Adelmo Cervi tra memoria e presente: “Il cambiamento si costruisce insieme”

Adelmo Cervi porta la memoria antifascista nel cuore di Corviale, intrecciando la storia della Resistenza con le resistenze quotidiane di un quartiere popolare vivo e solidale. Un momento di dialogo tra generazioni, comunità e realtà sociali del territorio, che riafferma il valore della democrazia, dei diritti e dell’organizzazione dal basso, celebrato anche attraverso la tradizione collettiva della Pastasciutta Antifascista.

–16 maggio / “I miei sette padri”: a Castelnuovo di Porto un incontro con Adelmo Cervi che unisce memoria, storia e presente

Non sarà una semplice presentazione editoriale quella in programma sabato 16 maggio alle ore 11 presso Arci Artenauti di Castelnuovo di Porto, ma un vero e proprio momento di riflessione collettiva sulla storia e sull’attualità della democrazia italiana. Protagonista dell’incontro sarà Adelmo Cervi, che presenterà il suo libro I miei sette padri. Un appuntamento dunque di alto valore culturale e civile, aperto a tutta la cittadinanza, per riaffermare il ruolo della memoria come fondamento della democrazia e della libertà da difendere sempre.

–17 maggio / Memoria, parole e musica: Anguillara incontra Adelmo Cervi

Un pomeriggio aperto a tutti, pensato per unire parole, musica e partecipazione, rafforzando il legame tra memoria storica e impegno nel presente. Un appuntamento che ribadisce come la memoria antifascista non sia un esercizio rituale, ma una pratica viva, capace di parlare alle generazioni di oggi e di domani. LEGGI

–18 maggio / Adelmo Cervi a Pomezia e Ardea: memoria antifascista, dialogo e solidarietà

Adelmo Cervi sarà a Pomezia e Ardea per una giornata dedicata alla memoria della Resistenza e all’impegno civile. L’iniziativa, promossa da ANPI Pomezia Ardea, FIOM Pomezia Roma Sud Castelli e Rete #NoBavaglio, prevede al mattino un incontro con gli studenti della scuola media di Tor San Lorenzo e nel pomeriggio, a Pomezia, un appuntamento pubblico con apericena, introdotto da Claudio Pelagallo, a sostegno della Global Sumud Flotilla. Una giornata che intreccia memoria antifascista, partecipazione e solidarietà.L’obiettivo di rafforzare il legame tra memoria, diritti e impegno democratico, in un momento storico in cui il valore dell’antifascismo resta un tema attuale e necessario.

M. B.