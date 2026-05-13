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Aprilia, il 22 maggio al teatro ex Claudia la presentazione del docufilm “Foragers”

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Il prossimo 22 maggio un altro evento a sostegno del popolo Palestine organizzato dal Coordinamento Palestina Anzio, Nettuno, Aprilia e ARDEA con la proiezione del docufilm “Foragers” , alle 20:30 presso il teatro “Ex Claudia” in via Pontina, KM 46,600 – APRILIA. FORAGERS è un film di JUMANA MANNA che racconta l’intreccio di storie, di vite, di violenza e oppressione che si diramano nei campi verdi delle alture del Golan, dove le forze di occupazione vanno in cerca di Foragers, uomini e donne che affrontano veri e propri processi penali con l’accusa di raccogliere erbe selvatiche nei campi incolti.

Insieme all’oppressione del colonialismo d’insediamento, questo film ci racconta la forza, la resistenza, l’orgoglio dei Palestinesi e delle Palestinesi che, tra le piante di Akkoub e Zaatar , trovano la loro memoria e il simbolo di un prossimo ritorno.

La serata sarà anche l’occasione per presentare “SEEDS4PALESTINE”, un progetto in continua costruzione e animato da un collettivo variegato che parla di agricoltura in Palestina, che riproduce antiche varietà orticole palestinesi e che crea ponti di solidarietà e scambio attivo con le realtà agroecologiche internazionali che si muovono in solidarietà della resistenza del popolo palestinese.

Il Coordinamento Palestina Anzio, Nettuno, Aprilia e ARDEA  invita I cittadini a partecipare e a far partecipare.

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