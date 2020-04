Nettuno, il Sindaco Coppola celebra la festa della Liberazione

In occasione delle Celebrazioni del 25 aprile festa della liberazione dal nazifascismo, con una cerimonia sobria per le restrizioni dovute alla pandemia, il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola ha reso omaggio al monumeto dei caduti deponendo una corona di fiori.

“non dimentichiamo chi è caduto per la nostra libertà. Grazie al sacrificio di donne e uomini valorosi godiamo oggi del bene più prezioso: quello di essere persone libere”. Queste le parole del Sindaco. In piazza anche il reduce della guerra Antonio Taurelli.

Corone sono state deposte anche nei luoghi simbolo della città che ricordano la lunga lotta contro il regime e la guerra.