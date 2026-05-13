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Anzio. Carte d’identità elettroniche, cinque “Open day” a maggio

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Lo Fazio: “Andiamo incontro alle esigenze dei cittadini”

Cinque “Open day” per il rilascio di carte d’identità elettroniche nel mese di maggio. Le aperture straordinarie sono in programma sabato 16 maggio dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17; martedì 19 dalle 15 alle 17; sabato 16 dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17; sabato 23 dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17; martedì 26 dalle 15 alle 17; sabato 30 dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17.

Gli appuntamenti, riservati esclusivamente ai residenti nel Comune di Anzio, sono prenotabili solo online al link https://comune.anzio.roma.it/prenotazione-appuntamento.

“La scadenza dei documenti cartacei fissata al 3 agosto sta creando difficoltà in tutta Italia – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – abbiamo avviato un costruttivo confronto con il Ministero per aprire un’ulteriore postazione, nel frattempo sono stati organizzati gli open day utilizzando i dipendenti già autorizzati a rilasciare i documenti. In questo modo andiamo incontro alle esigenze dei cittadini. Altre aperture straordinarie saranno in agenda per i mesi a venire. Ringrazio la dirigente e il personale per avere organizzato i servizi aggiuntivi”

 

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