La visita a Nettuno di Giovanni Bloisi, il “Ciclista Europeo della Memoria”

Questa mattina nella città di Nettuno ha fatto tappa il Cav. Giovanni Bloisi, il “Ciclista Europeo della Memoria”, impegnato nel suo ambizioso Memorial Bike Tour 2026, sotto l’alto patrocinio della Commissione Europea. Partito da Capua, sede del Comando della Divisione Acqui, ha fatto tappa a Cassino, per poi dirigersi verso i luoghi dello sbarco e continuare verso la Capitale, è su fino alla meta del Passo Montirolo in Valtellina. Il tour di Bloisi non è solo una sfida sportiva, ma un impegno civico. Al suo arrivo, ad attenderò, le rappresentanti dell’Anpi Paola Fumi e Stefania Picchioni. Il ciclista è stato condotto in visita sui luoghi della memoria. A rappresentare l’amministratore comunale l’assessore alAttività produttive, Turismo, Sport, Spettacolo Marco Federici, l’incontro è avvento sotto la targa dedicata a Giacomo Matteotti.

Poi l’incontro con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Nettuno III di via della Liberazione, con la Dirigente Ramona Bica e la professoressa Krizia Petriconi. Giovanni Bloisi -rispondendo alle domande degli alunni- ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad intraprendere i suoi viaggi in bicicletta. Negli anni ha visitato Israele e Palestina, la Russia, l’Europa, e ques’tanno 2026 I luoghi della memoria segnati dal conflitto della Seconda guerra mondiale e della resistenza in Italia. “Per me il viaggio è molto di più di una località.- ha spiegato Giovanni Bloisi- Io viaggio perchè desidero che, attraverso il mio pedalare per le strade di città e paesi, si comprenda l’importanza della Pace e della Fratellanza tra gli uomini, mantenendo viva la Memoria sia sulle vittime delle guerre, dell’odio, della violenza e del razzismo”. Sottolineando l’importanza di una Europa dei giovani costruita su pace e cooperazione tra i popoli. Traendo da ogni tappa: storie, racconti, aneddoti, importanti episodi, che vanno ad arricchire la memoria, soprattutto quella che non viene trattata dai libri di storia, ma che fa parte del vissuto del nostro paese negli anni bui della dittatura e della guerra.