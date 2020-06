Anzio, l’associazione Commercianti lancia raccolta fondi per la famiglia del pescatore annegato

Dopo la tragedia avvenuta ieri ad Anzio, che ha visto affondare un peschereccio e perdere la vita un marinaio tunisino di 55 anni, l’Associazione Commercianti di Anzio ha promosso una raccolta fondi pubblica a sostegno della famiglia di Fathi Ben Salem, conosciuto da tutti in città come Peppe. L’uomo è affogato mentre rientrava da una battuta di pesca. La sua imbarcazione si è spezzata in due a causa del mare in burrasca e per il 55enne non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di soccorso. Lascia la moglie e due figli.

Le donazione potranno essere effettuate tramite Bonifico sul conto intestato: Asscomm-Anzio Iban: IT98I0832739540000000025180

o con versamento sul conto Paypal: commercianti.anzio@gmail.com

Causale: Raccolta fondi famiglia “Peppe”