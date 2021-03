Anzio, bandiere a mezz’asta in ricordo delle vittime del Covid

Nella giornata nazionale in memoria delle Vittime del Covid, il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale, oltre alle bandiere a mezz’asta,​ osserveranno un minuto di silenzio, alle ore 13.00, in ricordo di quanti hanno perso la vita dall’inizio della pandemia.

“Molti di noi, purtroppo, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – hanno pianto una persona cara a causa di un virus che ha dettato, e sta ancora dettando, l’agenda delle nostre vite nell’ultimo anno e quindi oggi, più che mai, ci sentiamo uniti in questa ricorrenza. La mia commossa vicinanza e quella di tutta la Città di Anzio va, in particolare, alle famiglie drammaticamente segnate da una malattia, che ha radicalmente trasformato la quotidianità e la scala valoriale di ognuno, con una enorme conta di perdite. La fiducia nella scienza è l’unica arma che abbiamo per far fronte alla pandemia. Non dobbiamo mai perdere la speranza