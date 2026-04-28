Nove denunce tra Anzio e Lavinio per spaccio di oppio e detenzione abusiva di armi

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un’articolata operazione straordinaria di controllo del territorio, concentrata nella località di Lavinio, nel comune di Anzio (RM). L’obiettivo primario è stato il contrasto alla criminalità diffusa, il cui esito ha portato alla denuncia in stato di libertà di nove individui per una serie di reati.

Tra gli episodi più rilevanti, due fratelli, rispettivamente di 27 e 24 anni domiciliati a Nettuno, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La misura è scattata a seguito di una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento, nel giardino dell’abitazione, di dieci piantine di papavero indiano, destinate alla produzione di oppio.

Un altro intervento di rilievo riguarda un uomo di 58 anni, residente ad Ardea, denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni. Durante la perquisizione, i militari hanno accertato il possesso non autorizzato di un fucile calibro 12 e di due relative cartucce.

L’attività di controllo su strada ha portato inoltre alla denuncia di diverse persone per detenzione abusiva di oggetti atti a offendere. Nello specifico, quattro uomini sono stati trovati in possesso di coltelli – dei quali tre a serramanico e uno a farfalla – durante i posti di controllo: si tratta di un minorenne di 17 anni residente ad Anzio, un 46enne anch’egli di Anzio, un 53enne residente a Succivo, e un 32enne residente ad Ardea.

Nel corso dei numerosi posti di controllo, i Carabinieri hanno anche denunciato un uomo di 52 anni residente ad Anzio sorpreso alla guida di un’autovettura con una targa francese risultata materialmente falsa e un altro conducente per guida senza patente, reato che risultava reiterato nel biennio. Elevate inoltre 24 contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo totale di 9.653 Euro, che hanno incluso anche il sequestro amministrativo di un veicolo.

L’operazione ha portato anche alla segnalazione di 4 persone alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, trovate in possesso di piccole quantità di crack e hashish.

Il bilancio finale ha visto l’identificazione di 73 persone e il controllo di 33 veicoli.