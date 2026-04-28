Anzio, tutela degli animali, approvato il nuovo regolamento. Brignone: “per la prima volta uno strumento chiaro e aggiornato”

Il Consiglio comunale di Anzio ha approvato con 16 voti favorevoli e 6 astenuti il nuovo “Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali”, che per la prima volta dota l’Ente di uno strumento organico in questo ambito, colmando un importante vuoto normativo.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla commissione consiliare Politiche ambientali e sanitarie – dichiara l’assessore all’Ambiente Luca Brignone – per il lavoro di approfondimento svolto, al presidente della commissione Giovanni Garito per il ruolo di guida nel confronto, alle forze di maggioranza che hanno fattivamente collaborato alla stesura definitiva del testo. Fino ad oggi il Comune di Anzio non disponeva di uno specifico regolamento organico dedicato alla tutela e al benessere degli animali – continua l’assessore – con questo atto dotiamo finalmente l’Ente di uno strumento chiaro, aggiornato e coerente con il quadro normativo nazionale e regionale vigente.”

“Si tratta di un primo passo fondamentale: il regolamento fissa principi, definizioni e obblighi che consentiranno all’Amministrazione, alla Polizia locale, alla Asl e a tutti i soggetti coinvolti di intervenire in modo più efficace, prevenendo il maltrattamento, promuovendo il benessere animale e regolando in maniera equilibrata il rapporto tra animali, cittadini e ambiente – aggiunge il presidente Garito.

Il Comune di Anzio riconosce gli animali come parte fondamentale e indispensabile dell’ambiente, ne tutela la dignità e il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, promuovendo una corretta convivenza fra persone e animali e la salvaguardia degli equilibri ecologici.

Nel regolamento vengono affermati con forza il divieto di maltrattamento e abbandono, l’obbligo di garantire cure e condizioni di vita adeguate, la condanna dell’utilizzo degli animali per attività crudeli o degradanti, la disciplina delle colonie feline e l’impegno del Comune a favorire affido e adozione, ma anche tramite campagne informative, sterilizzazioni e collaborazione con associazioni e servizi veterinari.

Anzio, 28 aprile 2026