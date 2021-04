Giornata Mondiale della Terra, VAS: E’ ora di fatti concreti per salvare il pianeta

Il video a più voci di Vas in collaborazione con Teleambiente

La giornata mondiale della terra quest’anno cade ancora quando la pandemia causa troppe vittime in tutto il mondo.

Stefano Zuppello, presidente di Verdi Ambiente e Società, dichiara: “Sembra ormai accertato che il virus si presenta in forma più aggressiva soprattutto dove sono più alti i livelli di inquinamento. E di certo i cambiamenti climatici non aiutano a scongiurare le pandemie. Inoltre la conseguente crisi sociale ed economica che l’emergenza sanitaria sta generando sta vedendo l’aumento delle disuguaglianze che possono essere affrontate solo con dei reali cambiamenti degli stili di vita e con scelte che vedano premiate la giustizia climatica e la giustizia sociale.

Oggi, quindi, abbiamo poco da festeggiare. Basti pensare alle notizie che continuano ad arrivare come lo sciagurato annuncio dell’imminente scarico in mare delle scorie nucleari di Fukushima, la deforestazione che continua in Amazzonia, lo scioglimento dell’icerberg A 68 il più grande del mondo, il ritorno ai livelli di inquinamento da CO2 a quelli di prima del lockdown e purtroppo, potremmo continuare.

In Italia, alla buona notizia dell’istituzione del Ministero alla Transizione Ecologica, ha fatto da contrappeso la preoccupazione della scelta di Cingolani come Ministro. Uomo che viene dalla Leonardo SPA e che, tra i primi atti, ha autorizzato nuove trivellazioni nei nostri mari.

Vogliamo fatti concreti e quindi aspettiamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di conoscere come verrà deciso di spendere le tante risorse previste.

Vogliamo fatti – conclude Zuppello – e abbiamo, in collaborazione con Teleambiente, prodotto un video in cui raccontiamo con varie voci di rappresentanti del mondo associativo e politico, l’impegno che tutte e tutti vogliamo mettere per far si che ci sia molto presto un giorno in cui potremo festeggiare la Terra pulita, equa e solidale”

VAS E’ PRONTA A FARE LA SUA PARTE.