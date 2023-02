Michele Cioffi, premio speciale CasaSanremoWriters 2023

Si è conclusa con l’ennesimo successo la seconda partecipazione a CasaSanremo Writers 2023 dello scrittore e aforista di Nettuno Michele Cioffi.

Dopo il Premio della Critica 2022 quest’anno lo scrittore si è visto attribuire il Premio Speciale come Caso editoriale e scrittore emergente dell’anno per il suo “Non avrai bisogno di chiedere ” capace in un solo anno di diventare uno spettacolo teatrale e un corto cinematografico. Un premio eccezionale che acquisisce ancora più valore poiché assegnato da una giuria giovanissima rappresentata dalla prima radio interscolastica italiana Tropp Fun Radio.

La settimana sanremese è stata poi importante per Cioffi che ha accompagnato ben nove scrittori che ha contribuito a selezionare e che hanno portato a casa 10 Menzioni straordinarie per le loro opere.

“Come Ambasciatore alla cultura di MediaVox Magazine sono davvero orgoglioso non solo per il mio Premio ma per aver ben selezionato autori capaci e con storie degne di essere menzionate.

Sono pronto per la nuova edizione 2024”.

Così un emozionato Michele Cioffi.