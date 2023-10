Anzio e Nettuno, controlli straordinari dei Carabinieri. Sanzioni per tre esercenti del territorio e arresti

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto dei Carabinieri delle Compagnie del Gruppo Frascati, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Durante il servizio sono stati eseguiti accertamenti su tre attività commerciali:

Ad Anzio, il titolare di una concessionaria d’auto è stato sanzionato per oltre 17.000 euro per l’impiego irregolare senza contratto di lavoro di un collaboratore e per averlo retribuito in contanti. Inoltre il rappresentante legale veniva deferito all’A.G. per la mancata elaborazione del documento di valutazione rischi.; il titolare di un negozio di articoli per la casa di Lavinio è stato sanzionato per oltre 5.600 euro per non aver fornito adeguata formazione al personale dipendente e non aver richiesto la prevista autorizzazione all’installazione delle telecamere. Anche in questo caso il titolare veniva deferito all’A.G. per la mancata elaborazione del documento di valutazione rischi; a Nettuno, in un ristorante, i Carabinieri hanno accertato mancanze di adempimenti nelle procedure di autocontrollo HACCP e alimenti provi di tracciabilità, a causa della quale il titolare ha dovuto distruggere circa 10 chili di prodotti alimentari ed è stato sanzionato per oltre 3.000 euro

Contestualmente, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel quartiere “Zodiaco”, dopo diversi servizi di osservazione e controllo di un determinato appartamento. All’interno erano presenti un uomo e due donne, tutti arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poiché trovati in possesso di circa 700 g di marijuana, circa 30 g di cocaina, 25 g di crack, 15 g di hashish, e tutto il materiale utile alla pesatura e al confezionamento delle dosi. Inoltre i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche una pistola ad aria compressa mod. Beretta e circa 1150 euro in contanti.

I tre giovani, tutti di nazionalità romena, sono stati arrestati. Il Tribunale di Velletri ha convalidato gli arresti disponendo per tutti la misura dell’obbligo di firma in caserma.

Durante il servizio sono stati eseguiti numerosi posti di controlli nei punti nevralgici delle città di Anzio e Nettuno, ove sono stati controllati circa 45 veicoli e oltre 66 soggetti.