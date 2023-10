Ardea. È nato ufficialmente il gruppo territoriale del M5S, a rappresentarlo sarà Sonia Modica

È nato ufficialmente il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ardea.

Si tratta di un passaggio strategico per la riorganizzazione del M5S, che punta a rafforzare ancora di più la sua presenza sui territori e a favorire concretamente l‘idea di cittadinanza attiva.

Durante la prima riunione sono stati completati gli adempimenti ed è stata eletta come Rappresentante del gruppo territoriale la dott.ssa Sonia Modica, 56 anni, docente, archeologa e attivista, impegnata da oltre due decenni nei movimenti ambientalisti, pacifisti e schierata per i diritti sociali sul territorio, dove ha operato fino allo scorso anno, in seno all’esecutivo della precedente amministrazione del comune di Ardea, ricoprendo l’incarico quale assessore ai Servizi, alla Persona e Turismo (Servizi educativi e scolastici, Beni Culturali, Trasporto Pubblico Locale, URP, Musei e Biblioteca, Turismo e tempo libero, Politiche giovanili).

“Ci aspettano mesi molto impegnativi, dalla campagna per il salario minimo alle vertenze locali in difesa del territorio, fino alle future elezioni amministrative – dichiara Sonia Modica – puntiamo a riavvicinare i cittadini alla partecipazione diretta e a dare rappresentanza a chi vuole una svolta reale rispetto alle politiche degli ultimi anni”.

“Un passaggio molto importante per una partecipazione sempre maggiore dei territori alle proposte del Movimento 5 Stelle nell’ambito comunale e in collaborazione per progetti futuri, con tutti quelli dell’area costiera e pedecollinare”, tra cui Carlo Colizza, ex Sindaco di Marino e coordinatore sovraterritoriale del M5S.

I gruppi territoriali costituiranno una comunità-laboratorio aperta a tutti, aderenti e simpatizzanti, che permetteranno alle persone recentemente avvicinatesi al M5S di diventare parte attiva della realtà civica di cui fanno parte. Nuovi arrivi e attivisti storici animati dalla volontà di contribuire al benessere del proprio territorio, condividendo i valori e gli intenti tracciati da Giuseppe Conte prima da premier, poi da capo politico.

Ci aspettano momenti cruciali, e saremo pronti a rilanciare le nostre proposte per la tutela del territorio, per un futuro migliore.