Emergenza infrastrutture e sicurezza, le prove su materiali da costruzione al centro di un interessante seminario che si terrà venerdì 27 ottobre ad Aprilia. L’evento patrocinato da alcuni ordini professionali del Lazio e dal Comune di Aprilia vedrà la partecipazione di diverse scolaresche e dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli

Emergenza infrastrutture e sicurezza, l’Ordine dei geologi del Lazio, l’Ordine degli ingegneri di Latina l’Ordine degli architetti di Latina, il Collegio dei geometri e geometri laureati di Roma e Latina hanno patrocinato l’evento-seminario “Prove sui materiali da costruzione” che si terrà ad Aprilia (LT), venerdì 27 ottobre 2023 alle ore 9.00 in Via Mediana 150, nella sede dell’Aprilia Test.

Un seminario diverso dagli altri che si distingue per l’approccio non prettamente teorico poiché si svolgerà all’interno dei laboratori dell’ Aprilia Test, struttura autorizzata con Decreto Ministeriale per effettuare prove accurate su diversi materiali di costruzione seguendo i principi dettati dal Servizio tecnico centrale del Consiglio dei lavori pubblici.

I controlli sui materiali da costruzione sono un obbligo e costituiscono ad oggi un elemento imprenscindibile per qualunque fase di progettazione. Per questo motivo l’ Aprilia Test ha deciso di organizzare questo seminario coinvolgendo i diversi ordini professionali al fine di fornire ai professionisti del settore informazioni tecniche all’avanguardia e fornendo agli allievi delle scuole partecipanti al progetto gli strumenti per divenire professionisti del futuro.

Saranno approfonditi gli aspetti teorici sulla verifica dei materiali e dei prodotti che verranno testati ed analizzati sul campo. Verranno mostrate durante il seminario le modalità di controllo e accettazione di calcestruzzo e acciaio e altri materiali da costruzione, inoltre, gli sperimentatori effettueranno prove sul comportamento meccanico dei terreni e prove distruttive di manufatti edili. Questo fornirà ai partecipanti gli elementi fondamentali per soddisfare i criteri di sicurezza e per una corretta esecuzione dei lavori di qualità.

Tra i relatori del seminario il professor Marco Sciarra, responsabile del servizio prevenzione e protezione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’architetto Elisabetta Casoni tra i volontari per la ricostruzione del terremoto de L’Aquila e referente territoriale in materia di protezione civile al Consiglio nazionale degli architetti, il geologo Gabriele Minotti, l’ingegnere Agostino Schiavone, direttore del laboratorio Aprilia Test, l’ingegnere sperimentatore Antonello Conforto e la dottoressa Chiara Bussoletti.

All’evento parteciperanno: Pasquale Ciacciarelli, Assessore Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare della Regione Lazio; Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina; Lanfranco Principi, Sindaco di Aprilia; Vittorio Marchitti, Vicesindaco di Aprilia; Carola Latini Assessore con delega alle politiche per lo sviluppo delle imprese del Comune di Aprilia.

Le scuole che hanno aderito al progetto: “IIS Galilei-Sani” di Latina, l’Istituto Tecnico e Liceo ScienzeApplicate “Luigi Trafelli”di Nettuno (RM).

Il seminario comincerà alle ore 9. Al termine dell’iniziativa formativa, intorno alle ore 14, tutti i partecipanti sono invitati a trattenersi per un pranzo a buffet, sarà presente la cantina Casale del Giglio per una degustazione di vini con il sommelier FabioVasti.