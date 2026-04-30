Il Comune Aprilia verso la proroga di 6 mesi del commissariamento per mafia

Sembra essere abbastanza probabile che il Commisariamento per mafia del Comune di Aprilia andrà verso una una proroga. Sembra questa l’intenzone delle tre commissarie che guidano l’amministrazione dopo lo scioglimento. Nelle scorse ore in prefettura a Latina c’è stato un vertice in cui si è parlato anche della situazione della grande città del pontino, dove la criminalità fa sentire forte la sua presenza. E le criticità emerse nella macchina amministrativa, nel corso della gestione commissariale, non permettono ancora il ritorno ad una gstione ordinaria dell’Ente. La commissione straordinaria è composta da tre donne: il Prefetto Vincenza Filippi (che la presiede) e le dott.sse Enza Caporale e Rita Guida.