Nettuno, Festa di maggio: bus navetta gratuito dalle 19 all’1 da via La Malfa al centro 

Nelle giornate del 2 e 3 maggio e il 9 e 10 maggio l’Amministrazione comunale di Nettun ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito per consentire il parcheggio lungo tutta via Ugo La Malfa e all’interno del centro commerciale Le Vele. Il servizio è stato predisposto dagli assessorati al Trasporto e al Turismo ed è pensato per offrire il servizio sosta a residenti e turisti che vogliono partecipare alla processione e alla Festa della Madonna delle Grazie. Il servizio prenderà il via alle 19 e andrà avanti fino all’1 di notte senza sosta. Le fermate sono previste all’altezza della farmacia di via La Malfa, all’altezza del Supermercato Pam, e in via Visca al civico 42, al distributore Erg e alla Stazione ferroviaria. In questi stalli sarà possibile scendere e salire per raggiungere il Comune, il Santuario e l’area sosta di piazzale Berlinguer che ospita gli stand gastronomici.