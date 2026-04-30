Maggio ricco di eventi, #civediamoadanzio L’assessore Corrado: “Da questo momento in poi sarà un crescendo”

Sarà un maggio ricco di iniziative quello che si apre venerdì ad Anzio, con due appuntamenti simbolici: il tradizionale concerto del complesso bandistico “Città di Anzio” e “Anzio in Fiore”, manifestazione ormai consolidata che accompagnerà cittadini e visitatori fino a domenica.

Dai “Percorsi” del Museo Archeologico ai temi della legalità, passando per mostre, eventi sportivi e appuntamenti culturali, il calendario offre un’ampia varietà di proposte, pensate per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare il territorio.

“Ci avviciniamo all’estate ed entrano nel vivo una serie di attività programmate nel tempo – afferma l’assessore al Turismo, Sport e Attività produttive, Valentina Corrado – La città viene scelta per importanti manifestazioni sportive a livello nazionale, si consolidano le iniziative avviate dal nostro insediamento e proseguono quelle promosse dalle associazioni. Da questo momento in poi sarà un crescendo, con uno sguardo rivolto non solo all’estate, ma anche alla destagionalizzazione. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro che svolgono dietro le quinte e le associazioni che contribuiscono con proposte e collaborazioni alle attività del Comune”.⸻

Il calendario degli eventi

1-3 maggio, ore 10 – 21 – P.zza Pia

“Anzio in Fiore”

1 maggio, ore 11 – P.zza Pia

Concerto del complesso bandistico “Città di Anzio”

8 maggio, ore 12-20 – Porto Innocenziano

“Anzio Rise”: gazebo e pannelli informativi per la tutela del mare

8-15 maggio – Villa Sarsina

Mostra Rassegna Urbanistica Regionale Lazio

8 maggio, ore 16 – Villa Sarsina (piano terra)

Inaugurazione mostra “Traiettorie innovative per l’urbanistica nel Lazio, tra piani e progetti”

9-10 maggio, ore 12-17 partenza dal Circolo della Vela di Roma

Regata velica nazionale della classe J24

11-14 maggio – Cappella Villa Sarsina

Mostra fotografica “Mia madre, mia figlia, mia sorella”

“Ai margini di Roma: storie di luci e ombre. Storie di donne transgender”

14 maggio, ore 10-14 – (Cappella Villa Sarsina)

Conferenza “Oltre il Genere Identità, Corpi e Diritti”

14 maggio, ore 18 – Piazzale Villa Sarsina

“Fare memoria per costruire la pace. Anzio canta la pace”

Spettacolo con Ambrogio Sparagna, Peppe Servillo e Davide Rondoni

15 maggio, ore 19 – Basilica di Santa Teresa

“Fare memoria per costruire la pace. Anzio canta la pace”

Esibizione dei cori scolastici con Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica e Coro Popolare

16-17 maggio – PalaRinaldi dalle 9.00 alle 18.00

Competizione di pattinaggio artistico a cura dell’Asd Fly Lido

16-17 maggio Eastbay Yachting Club Anzio in collaborazione con Asd Circolo della vela Anzio Tirrena “Regata Nazionale Spring Cup Windsurfer”

17 maggio – P.zza Pia dalle ore 15.30 alle 20.00

Raduno regionale della Federazione manifestazioni storiche del Lazio

20-22 maggio – Anzio

“DegustAnzio”, a cura dell’Associazione Commercianti e Artigiani con il patrocinio del Comune

– 20 maggio, ore 10 – Aula consiliare, Villa Sarsina

Masterclass dedicata al vitigno autoctono “Bellone”

– 21 maggio, ore 18-22 – Centro cittadino

DegustAnzio: evento itinerante nel cuore di Anzio

– 22 maggio, ore 18 – Borgo degli Aranci (Lavinio)

Degustazione guidata dal sommelier Massimo Billetto

21 maggio, ore 8.30-14.30 – PalaRinaldi

Fase regionale scolastica del campionato di Baseball Five

22 maggio, ore 15.30 – Aula consiliare, Villa Sarsina

Festival delle comunicazioni sociali

“Custodire voci e volti umani. L’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro e la deontologia dei giornalisti”

23 maggio, ore 17 – Villa Sarsina

“Percorsi di legalità”: inaugurazione della mostra ANSA sulle stragi di Capaci e via D’Amelio

23-24 maggio – PalaRinaldi dalle 9.00 alle 18.00

Competizione di pattinaggio artistico a cura dell’Asd Fly Lido

24 maggio – P.zza Garibaldi dalle ore 10.00 alle ore 18.00

“Pompieropoli” Manifestazione ludico-formativa per bambini e famiglie, in collaborazione con il corpo nazionale dei Vigili del fuoco sezione anzio

30-31 maggio – PalaRinaldi dalle 9.00 alle 18.00

Competizione di pattinaggio artistico a cura dell’Asd Fly Lido