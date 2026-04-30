Roma, V municipio, “No alla chiusura della Ludoteca di via Policastro”

Cosa accade nel V Municipio?

La ludoteca di via Policastro cambia gestione, dall’associazione Cemea del Mezzogiorno passa alla cooperativa Ambiente e lavoro.

Mentre gli enti collaborano per garantire continuità educativa e servizio alle famiglie, in chiusura di anno scolastico, il Municipio con lettera di ieri pomeriggio interrompe il servizio per motivi procedurali, senza nessun dialogo con gli enti che collaborano con le istituzioni del Municipio da più di vent’anni.

L’educazione non può essere gestita solo con le carte, deve necessariamente avere come priorità l’ interesse dei bambini e delle bambine e degli e delle adolescenti.

I fondi 285 hanno sempre avuto questo slogan: “In testa ai miei pensieri” ci sono i bambini e le bambine! Le regole, rigorose e necessarie, vanno di conseguenza.

Se non ci sono le condizioni per il passaggio servizio al nuovo ente gestore, si faccia una proroga all’ente che sta gestendo attualmente la ludoteca per il tempo necessario a non bloccare un percorso educativo, di orientamento, di sostegno all’integrazione scolastica, che deve essere il prioritario obiettivo per tutti e tutte.

Chiediamo che le forze politiche e amministrative del Municipio si riuniscano per dare un seguito positivo a questa vicenda.

Casa delle arti e del gioco – Cemea del Mezzogiorno