Nettuno IV, la scuola media ad indirizzi, inizia dal musicale una nuova iniziativa che, come spesso accade, trova connessioni con il territorio, alla ricerca di segmenti formativi per gli alunni. Quest’anno, infatti, si susseguiranno dei piccoli seminari dedicati agli studenti di ogni indirizzo: si comincerà con l’indirizzo musicale, presente nella scuola dal 2006 e che caratterizza l’istituto, unico della zona a potersi fregiare di questa caratteristica. Si proseguirà nelle settimane a venire anche con gli altri percorsi: scientifico, tecnologico, artistico e sportivo. Il primo workshop, previsto per la mattina del 10 novembre, coinvolgerà 6 ragazzi, tra cui ex alunni della scuola stessa, che illustreranno ai ragazzi prospettive e percorsi sulle possibili connessioni tra musica pop e musica classica, con spunti legati a produzione, arrangiamento, composizione e analisi testuali. Il tutto avverrà nell’aula Lucio Dalla, ambiente di apprendimento ideale per quello che è soltanto il primo appuntamento di “Nettuno IV incontra”.