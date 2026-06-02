Anzio, la Lista Turano critica le modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti

La città è in rivolta, ma a Palazzo va tutto bene.

Perché quando sperimenti sulla pelle dei cittadini modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti e continui a raccontare che i cittadini non hanno capito quanto è stato bravo l’assessore e la dirigente, guarda caso con la tessera del PD, prima o poi qualcuno perde la pazienza.

Ma ricapitoliamo le modifiche in vigore dal 1° giugno:

Fuori dal centro abitato, ovvero dove vive la stragrande maggioranza della popolazione, i contribuenti avranno una raccolta in meno di plastica a settimana, il vetro verrà raccolto ogni 15 giorni ed il verde dovrà essere conferito nei punti indicati anziché essere ritirato a domicilio.

Ricordiamo che quest’ultimo servizio è stato introdotto dall’amministrazione De Angelis ed è risultato un servizio comodo ed apprezzato dalla popolazione, in alternativa al conferimento presso gli ecocentri comunali.

Ma ci chiediamo: perché non c’è stato confronto con la popolazione e nelle commissioni preposte?

Perché a ridosso della stagione estiva?

Perché utilizzare questa forma di comunicazione che ha generato solo tanta confusione?

Ci raccontano dal Pianeta Villa Sarsina che questo “sacrificio” era necessario per aumentare i servizi per i non residenti e per le attività commerciali.

Bene i maggiori passaggi per il commercio e la ristorazione, ma il centro storico, attraverso una gestione che di fatto consente conferimenti quotidiani di rifiuti indifferenziati, rischia di diventare la pattumiera della città, incentivando tutti a non differenziare e aumentando di conseguenza i costi dello smaltimento.

Poi ci domandiamo soprattutto come questa modifica possa risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti.

Questa amministrazione continua a seguire logiche poco chiare, che mettono il risparmio del cittadino in secondo piano quando fa comodo.

Ci domandiamo, ad esempio, perché sia stata fatta una gara per il conferimento dei rifiuti differenziati cercando una società di intermediazione.

I cittadini sanno che questa società conferisce l’umido agli impianti di biogas a costi che potrebbero essere inferiori rispetto a un conferimento diretto tramite gare per tipologia di rifiuti?

Nel frattempo, la risposta ai disservizi è già arrivata. Per la riduzione della TARI attenderemo il confronto dei dati della raccolta differenziata tra questa stagione sperimentale e gli anni passati.

Intanto, cittadini, non preoccupatevi: ad Anzio centro l’indifferenziata è sempre servita.