La città di Nettuno festeggia la festa della Repubblica

La città di Nettuno ha festeggiato con la cerimonia ufficiale in Piazza Cesare Battisti la festa della Repubblica. La festa continua alle ore 18 presso l’Aula Consiliare del comune di Nettuno, dove andrà in scena “Le voci della Costituente”, spettacolo teatrale dedicato alla nascita della Repubblica Italiana e ai valori che hanno ispirato la stesura della Costituzione.

L’intervento del sindaco di Nettuno Nicola Burrini per il 2 giugno 2026

Buongiorno alle autorità civili e militari presenti in questa piazza oggi. Siamo qui per festeggiare la nostra Repubblica e mai come oggi, in un mondo attraversato da tante tensioni, possiamo capire con chiarezza la differenza sostanziale tra un governo democratico ed un governo dittatoriale e assolutista.

Noi italiani con il voto nel referendum del 2 giugno 1946, 80 anni fa, abbiamo scelto non solo la Repubblica ma anche il dialogo e l’integrazione, abbiamo compreso che la crescita sociale di una comunità e di un Paese intero può passare solo attraverso il riconoscimento dei diritti di chi in quella comunità vive e lavora. Solo chi ha diritti comprende l’importanza anche dei doveri e nella comunità in cui vive si impegna e lavora.

La nostra Italia durante questi 80 anni di Repubblica è cresciuta enormemente e oggi, in un contesto internazionale complesso, deve avere e certamente avrà al forza di affrontare e superare nuove sfide.

Dobbiamo trovare il nostro posto in un’Europa sempre più connessa nonostante le tante diversità, che deve affrontare cambiamenti commerciali, politici, situazioni di grave conflitto sempre più serie e più vicine. Dobbiamo farci trovare pronti ad un’evoluzione che corre ma in questo percorso il passato non si può e non si deve dimenticare.

Scegliendo la Repubblica l’Italia ha scelto la libertà contro la dittatura, ha scelto la pace, l’uguaglianza, l’accoglienza, l’integrazione. Quella scelta dobbiamo rinnovarla ogni giorno, con dei comportamenti all’altezza delle nostre scelte.

In questa giornata di Festa dobbiamo ricordare che la Repubblica non è solo un concetto o una forma di Governo, ma è un organismo vivente formato da tutti noi, dalle donne e dagli uomini che ogni giorno si impegnano nel loro lavoro, nella vita, con la famiglia, che si impegnano per vivere una vita felice, produttiva, al servizio della collettività e del bene comune ed è questo che fa la differenza.

Se ci lamentiamo delle cose che non vanno, e le cose che non vanno non mancano davvero mai, dobbiamo chiederci cosa possiamo fare tutti noi per migliorare la situazione ed essere parte attiva del cambiamento che vogliamo.

La Repubblica, lo voglio sottolineare, ha bisogno dell’impegno di tutti ed ogni contributo è un mattone che da forza e rende solida la nostra democrazia.

La Repubblica è, anzitutto, la storia degli italiani, di tutti noi, delle nostre famiglie, della libertà riconquistata e del futuro che con impegno e sacrifico dobbiamo costruire insieme. Dobbiamo impegnarci per la Pace, per il benessere, per l’integrazione, per un futuro migliore per tutti. Insieme, dialogando, con il contributo di ognuno e lottando affinché vengano riconosciuti sempre più diritti e libertà contro ogni tirannia.

Quella del 2 giugno è una delle nostre feste più significative e dobbiamo onorarla scegliendo ogni giorno di essere persone migliori, come 80 anni fa abbiamo scelto la Repubblica e la democrazia.

Evviva l’Italia, Evviva la Repubblica, evviva Nettuno.