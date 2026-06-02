Genzano, l’appello del PCI per il ballottaggio

Partito Comunista Italiano Sezione “L.Longo” Genzano

Genzano. Ballottaggio elezioni amministrative.

Appello del segretario PCI Virgilio Seu

La Sezione PCI di Genzano, fa’ appello ai cittadini di Genzano, affinché domenica e lunedì prossimi si rechino alle urne per esprimere, al ballottaggio, un deciso voto antifascista.

A prescindere dal voto espresso, al primo turno, da ciascuno di noi e dal giudizio nei confronti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale uscenti;

pur mantenendo le differenze politiche, riteniamo sia indispensabile mettere da parte divisioni, incomprensioni o altro che possano determinare una situazione contraria agli interessi e alla storia della nostra Comunità;

come comunisti ribadiamo il nostro ruolo di opposizione e di vigilanza nei confronti di questa Amministrazione Comunale;

ribadiamo, allo stesso tempo, la necessità di attivare politiche sempre più a tutela delle fasce più deboli della nostra popolazione, a tutela della salute (vedi una più forte battaglia contro l’inceneritore) e di un nuovo e deciso impegno per il rilancio dell’economia cittadina.

Per il bene della nostra Città e della nostra Comunità, ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte.

Il Segretario

Virgilio Seu