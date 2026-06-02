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Genzano, l’appello del PCI per il ballottaggio

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Partito Comunista Italiano Sezione “L.Longo” Genzano

Genzano. Ballottaggio elezioni amministrative.
Appello del segretario PCI Virgilio Seu
La Sezione PCI di Genzano, fa’ appello ai cittadini di Genzano, affinché domenica e lunedì prossimi si rechino alle urne per esprimere, al ballottaggio, un deciso voto antifascista.
A prescindere dal voto espresso, al primo turno, da ciascuno di noi e dal giudizio nei confronti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale uscenti;
pur mantenendo le differenze politiche, riteniamo sia indispensabile mettere da parte divisioni, incomprensioni o altro che possano determinare una situazione contraria agli interessi e alla storia della nostra Comunità;
come comunisti ribadiamo il nostro ruolo di opposizione e di vigilanza nei confronti di questa Amministrazione Comunale;
ribadiamo, allo stesso tempo, la necessità di attivare politiche sempre più a tutela delle fasce più deboli della nostra popolazione, a tutela della salute (vedi una più forte battaglia contro l’inceneritore) e di un nuovo e deciso impegno per il rilancio dell’economia cittadina.
Per il bene della nostra Città e della nostra Comunità, ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte.
Il Segretario
Virgilio Seu

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