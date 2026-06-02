Lavinio, voleva fare un bagno, 47enne perde la vita a seguito di un malore

Tragedia ieri pomeriggio a Lavinio, dove un uomo di 47 anni, originario di Roma e in vacanza ad Anzio, ha perso la vita a seguito di un malore mentre si trovava in mare.

Secondo quanto ricostruito, il turista si era appena immerso ed aveva percorso pochi metri dalla riva quando si è improvvisamente accasciato in acqua. La scena non è passata inosservata ad alcuni bagnanti presenti nei pressi della battigia, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I primi ad intervenire sono stati i bagnini dello stabilimento balneare, che hanno raggiunto l’uomo e lo hanno riportato a riva avviando le prime manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

Pochi minuti dopo è arrivato il personale sanitario del 118, che ha proseguito senza sosta le operazioni di rianimazione avanzata. Nonostante i tentativi prolungati, per il 47enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le prime testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto