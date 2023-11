PNRR- M5S Lazio:”la Regione faccia la sua parte per non abbandonare Enti locali, Città metropolitana e Province”

Roma, 22 novembre – “Il PNRR è una sfida enorme che dobbiamo affrontare tutti insieme. La Regione ha il dovere di assumere un ruolo di monitoraggio e coordinamento rispetto agli interventi che interessano il territorio laziale, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere. È importante non lasciare soli enti locali, città metropolitana e province perché il 2026 non è lontano: i tempi sono stringenti e vincolanti e spesso i comuni si trovano in difficoltà per gestire situazioni legate ai progetti, come accade per la riqualificazione delle scuole o per la viabilità alternativa.

Pensiamo a un osservatorio permanente o a una commissione speciale che possa essere all’altezza della sfida che ci aspetta, soprattutto per ciò che riguarda la sanità. Iniziare fin da ora a programmare il reclutamento di personale, già carente, e a disegnare la sanità pubblica e territoriale futura”. Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.