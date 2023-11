‘Più libri più liberi’ 2023 dal 6 al 10 dicembre alla Nuvola dell’Eur con 594 espositori 

Chiara Valerio, edizione dedicata a Giulia: «Più parole si hanno, meno mani si alzano»

La prossima edizione della fiera della piccola e media editoria ‘Più libri più liberi’ 2023 che si terrà dal 6 al 10 dicembre alla Nuvola dell’Eur a Roma è dedicata alla memoria di Giulia Cecchetin, vittima dell’ex fidanzato Filippo Turetta. L’annuncio è stato fatto durante la presentazione dell’appuntamento alla stampa da Chiara Valerio, la nuova curatrice e responsabile del programma. Valerio ha sottolineato l’importanza dei libri nel mondo e tra le persone, nonostante il momento oscuro legato alla tragica morte di Giulia Cecchetin. «Le fiere e i festival, i libri, stanno nel mondo e servono nel mondo, in mezzo alle persone. E, così, questa fiera comincia in un momento tetro. Noi parliamo mentre Giulia Cecchetin è stata ammazzata. Ma siamo qui a parlare perché siamo certi che leggere fornisca le parole e più parole si hanno, meno mani si alzano -ha spiegato Chiara Valerio che ha fatto riferimento anche alla sorella di Giulia, Elena Cecchetin- Per me questa fiera è per Elena Cecchetin che ha tutte le parole, ma ci aggiungo le mie, anzi, le nostre ogni volta che dovessero servirle, i libri servono in mezzo agli esseri umani. Ed è in memoria di Giulia Cecchetin».

Tante le novità di questa edizione che si chiuderà con un incontro su Michela Murgia e «sarà così per tre anni» annuncia Valerio. Ci sarà anche un omaggio ad Andrea Camilleri. Gli espositori saranno 594, provenienti da tutto il Paese. In cinque giorni più di 600 appuntamenti per la manifestazione presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice che avrà come tema l’antico gioco per bambini ‘Nomi Cose Città Animali’. Tra i grandi ospiti Eliane Brum, Brenda Navarro, Ian Brokken, Merlin Holland, Christopher Paolini, il ganese Nana Kwame Adjei-Brenyah, la statunitense Margo Jefferson. Attesi anche Patrick Zaki ed Elly Schlein. Tra gli italiani Luciano Canfora, Corrado Augias, Alessandro Barbero, Antonio Manzini, Erri De Luca e Melania Mazzucco.

Tra le novità il format Una cosa non sempre divertente che faccio ogni anno, un reportage da Più libri più liberi, scritto e prodotto da Emmanuela Carbé e una striscia sulla scienza con ospiti italiani e stranieri tra cui Andrea Wulf e Licia Troisi.

Inoltre, arriva da Testo, la fiera organizzata da Pitti nel mese di febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze, Radio Gridolini (Cloud version) ideata da Todo Modo.

La piccola e media editoria italiana, d’altronde, nel 2022 ha pubblicato 47.850 novità, in lieve calo rispetto all’anno precedente (-0,6%) e pari al 59,3% dell’offerta editoriale complessiva. Le case editrici attive, micro, piccole e medie, sono 5.022, -0,9% rispetto al 2021. La quota di mercato nei canali trade (librerie fisiche e online e supermercati) nel 2022 è stata pari al 49,2%.

Confermata anche quest’anno la Più Libri TV che permetterà agli utenti di seguire gli eventi più importanti della fiera sia live che on demand.

Sul web la fiera è presente con il sito www.plpl.it e con l’attività sui principali social network con video e contenuti extra. L’hashtag ufficiale della manifestazione è #piulibri23. Disponibile dal 2 novembre anche l’app della manifestazione per dispositivi iOS e Android.