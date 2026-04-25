In tanti al corteo da Nettuno ad Anzio per la Festa della Liberazione

Oltre alle manifestazioni istituzionali oggi, nelle città medeglia d’oro al merito civile, c’è stata anche una bella e partecipata manifestazione che al canto di “bella Ciao” ha attraversato le due cittadine del Litorale, per celebrare l’ottantunesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Circa 500 partecipanti hanno sfilato gridando slogan e innnalzando cartelli. Ad organizzare i giovani della Rete degli Studenti medi di Anzio e Nettuno, per riaffermare i valori della Resistenza e dell’antifascismo. A scendere in piazza associazioni e partiti della sinistra e tanti cittadini che hanno dato vita ad un corteo che è partito da Piazza Cesare Battisti a Nettuno fino a giungere nella centrale Piazza Pia ad Anzio. Ad aprire il corteo lo striscione degli studenti con su scritto “Anzio e Nettumo-Generazioni che resistono”, le bandiere della pace e sui carrelli ” non c’è Libertà senza memoria”, ma anche slogan contro la guerra e contro Trump e Netanyahu. Presenti anche i sindaci di Anzio e Nettuno Burrini e Lo Fazio e diversi consiglieri comunali, numerose realtà del territorio, tra cui: ANPI, ARCI, SPI CGIL Legambiente, Reti di Giustizia, Rete NoBavaglio, Libera, Alzaia, Balla coi Lupi e forze politiche: PD, APA, PRC, M5S, Giovani Democratici.