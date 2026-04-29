Colleferro, fugge dopo aver causato incidente. Denunciato un 30enne

COLLEFERRO – FUGGE DOPO AVER CAUSATO UN INCIDENTE.

CARABINIERI IDENTIFICANO E DENUNCIANO UN 30ENNE IN POCHE ORE.

COLLEFERRO – I Carabinieri della Stazione di Segni, a conclusione di una serrata attività investigativa, hanno denunciato a piede libero un cittadino di 30 anni, di origini marocchine, gravemente indiziato dei reati di fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso.

I fatti risalgono alla serata del 21 aprile scorso quando, in via Garibaldi a Colleferro, l’uomo, alla guida della propria vettura, ha travolto un giovane di 20 anni della provincia di Frosinone. Subito dopo l’impatto, invece di fermarsi per prestare la necessaria assistenza, l’indagato si è dileguato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Segni e l’analisi minuziosa delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona hanno permesso ai militari di ricostruire la dinamica del sinistro e di risalire all’identità del conducente in tempi brevissimi.

Nel corso dei successivi accertamenti, i militari hanno sanzionato il 30enne per guida senza patente e per la mancata precedenza che ha causato il sinistro. Inoltre, è emerso che l’autovettura in uso all’uomo era già stata sottoposta a fermo amministrativo solo una settimana prima.

Alla luce di quanto accertato, i Carabinieri della Stazione di Segni hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo.

Si precisa che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che all’indagato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, non può essere attribuita alcuna responsabilità fino a sentenza definitiva di condanna.