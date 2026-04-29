Operazione antidroga a Velletri, sequestrati cocaina e contanti

Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri hanno concluso un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio cittadino, procedendo all’arresto in flagranza di reato di tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento è scattato in via Fontana delle Fosse, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt per un controllo a un’autovettura con a bordo tre soggetti, identificati in due cittadini di nazionalità albanese, entrambi 39enni e già noti alle forze dell’ordine, e di una ragazza italiana di 24 anni, incensurata.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno proceduto a perquisizioni personali, veicolari e successivamente domiciliari, che hanno dato esito positivo. Le operazioni hanno infatti permesso di rinvenire e sequestrare 100 g di cocaina, un bilancino di precisione ancora intriso di sostanza stupefacente e la somma in contanti di 400 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

La droga, il materiale per il confezionamento e il denaro sono stati sequestrati e i tre indagati sono stati accompagnati in Tribunale per l’udienza di convalida.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.